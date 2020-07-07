Почти каждый пятый россиянин этим летом отправится в отпуск на машине

Российские автолюбители рассказали, планируют ли они этим летом путешествия на машине, какие направления им интересны больше всего и какой бюджет они заложили на отпуск.

Согласно данным опроса, проведенным Авто Mail.ru, 54% россиян планируют поехать в отпуск в этом году на автомобиле. Путешествия на машине 27% выбрали из-за экономичности, 23% – из-за возможности взять все необходимое с собой и меньше ходить по магазинам, 19% хотят так избежать большого скопления людей, а 15% говорят о возможности переночевать в машине и не посещать отелей.

Также респонденты поделились тем, сколько поездок они планируют совершить этим летом. Так 58% выберутся на отдых один раз, 27% – два раза. Самыми популярными направлениями для автопутешествий этим летом стали Краснодарский край, Крым и Алтай.

В автопутешествие опрошенные Авто Mail.ru этим летом собираются поехать в основном с семьей (81%) или друзьями (12%). При этом бюджет у респондентов очень разный. На одного человека до 10 тыс. рублей планируют потратить 38%, от 10 тысяч до 20 тыс. рублей – 27%, от 20 тысяч до 30 тыс. рублей – 13%, более 30 тыс. рублей – 22%.