Новый Toyota RAV4 в 1 полугодии стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в июне реализовали 7364 автомобиля, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 41464 машины (-10%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,5% против 5,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в январе-июне стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 21% и составили 16057 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 11366 покупателя (-30%). Замыкает тройку лидеров среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в первом подугодии было продано 5698 таких машин (-12%).

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», реализация Toyota Land Cruiser 200 с начала года составила 2652 автомобиля (-15%). Пикап Toyota Hiluх разошелся тиражом 1082 экземпляра, что на 20% ниже показателя годичной давности. Как отмечается, ключевые модели Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser Prado , Land Cruiser 200 и Hilux стали самыми популярными в своих сегментах среди иностранных брендов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение полноразмерного кроссовера Toyota Highlander появится на российском рынке летом 2020 года. Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».