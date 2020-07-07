ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам июня

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6417 автомобилей, что на 8% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял новый Toyota RAV4 с показателем 2635 проданных машин, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал Renault Duster, на котором остановили свой выбор 2557 покупателей (-28%). Далее идет Chevrolet Niva, разошедшаяся тиражом 2228 экземпляров (+42%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России по-прежнему Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 2152 машины (-33%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июня также вошли KIA Sportage (2104 шт., -11%), LADA 4x4 (2004 шт., -12%), Mazda CX-5 (1981 шт., +13%), Renault Kaptur (1804 шт., -32%) и Skoda Karoq (1737 шт.).

Стоит отметить, что по итогам шести месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 29554 реализованных машины (-15%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 16057 единиц (+21%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 13448 автомобилей (-17%).

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