ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня стала LADA Granta, чья реализация составила 11478 автомобилей (-1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8442 машины, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7873 проданных автомобиля (-5%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6417 экземпляров (+8%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 4991 штуки, что на 8% ниже показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 3811 потребителей (-37%). Продажи универсала LADA Largus составили 3376 единиц (-23%). Спрос на Toyota RAV4 увеличился на 1% до 2635 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 2557 покупателей, что на 28% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Sandero, чьи продажи остались на уровне прошлого года и составили 2466 машин.

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