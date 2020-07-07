Российский авторынок в июне снизился на 15%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 14,6% до 122622 машин. По итогам шести месяцев 2020 года российский авторынок составил 635959 автомобилей (-23,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, падение продаж в июне наблюдается, несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос. Тем не менее после двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Согласно обновленному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 28020 автомобилей (-9%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 17007 машин (-12%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 13373 проданных автомобиля, что на 18% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10704 покупателя (-10%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 7553 машины (-20%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Toyota (7364 шт., -14%), Skoda (7282 шт., +3%), Nissan (4267 шт., -22%), ГАЗ (3760 шт., -22%) и УАЗ (2770 шт., -12%).