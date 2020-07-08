LADA Vesta получит новые коммерческие и специальные модификации

Завод спецавтомобилей «ИнвестАвто», расположенный в городе Заволжье Нижегородской области, получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на производство спецавтомобилей на базе семейства LADA Vesta. Таким образом, компания намерена расширить модельный ряд санитарных автомобилей, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, кинологических, ветеринарных и прочих автомобилей, сообщает пресс-служба «ИнвестАвто».

В настоящее время это предприятие уже занимается переоборудованием и производством автомобилей специального назначения на базе моделей LADA Largus и LADA 4x4, а также других отечественных и зарубежных производителей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года АВТОВАЗ реализовал 4469 коммерческих автомобилей LADA. Основной объем продаж специальных машин приходится на различные модификации LADA Largus, который сегодня является самой популярной LADA на рынке России в сегменте LCV. Помимо автомобилей на базе LADA Largus, доступны коммерческие модификации моделей LADA Granta и LADA 4х4.

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