В России вступил в силу запрет на госзакупки иностранных автомобилей

Правительство РФ с 1 июля устанавило запрет на госзакупки ряда иностранных промышленных товаров, в числе которых легковые и грузовые автомобили. Исключением станут страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает агентство «ТАСС».

Так, запрет на госзакупки товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, коснется, в частности, легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи. При этом запрет не действует при отсутствии производства товара на территории России.

Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ. Кроме того, ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

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