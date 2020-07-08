«Автотор» в 1 полугодии снизил производство на 37%

Калининградский завод «Автотор» по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 71 тыс. автомобилей, что на 37,1% ниже показателя за аналогичный период прошедшего года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что основной причиной снижения производства стала пандемия коронавируса.

«При этом данный объем выпущенных автомомобилей соответствует озвученному ранее прогнозному уровню падения объема производства в целом по 2020 году – около 40%», – констатируют на «Автоторе».

В связи с существенным сокращением производства компанией разработаны и реализуются меры, направленные, в первую очередь, на сохранение персонала, его заработной платы, а также обеспечение расчетных показателей производительности на производстве, пишет агентство «Финмаркет». В настоящее время завод выпускает автомобили под марками KIA, Hyundai и BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го на «Автоторе» стартовал выпуск нового компактного кроссовера KIA Seltos, а в апреле на предприятии началось производство этой модели по полному циклу. Для производства KIA Seltos введена в эксплуатацию сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций. Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Здесь работают более ста человек. А общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро.

Кроме того, в конце апреля «Автотор» начал сборку нового кроссовера BMW X6, который стал восьмой моделью бренда калининградского производства. А в мае на предприятии стартовал выпуск нового купе-кроссовера KIA XCeed.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».