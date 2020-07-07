Mitsubishi в июне снизила продажи в России на 33%

Российские дилеры Mitsubishi в июне реализовали 1671 автомобиль – на 33% меньше, чем годом ранее. По итогам первых шести месяцев 2020 года в России продано 11608 автомобилей Mitsubishi, что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в первом полугодии составили 6575 машин (-38%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 2301 реализованный автомобиль (-38%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 1386 покупателей (-40%). Напомним, в марте российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера ASX.

«Этот период стал очень непростым для всех представителей автомобильной отрасли. Но мы предприняли все возможные меры, чтобы поддержать нашу дилерскую сеть. Продажи в июне показали, что потребители проявляют активность и готовы к покупке нового автомобиля, которую им приходилось откладывать. Сейчас наши дилерские центры готовы предоставить клиентам весь модельный ряд и запасные части в необходимом объеме», – заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

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