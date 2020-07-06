Кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 покинут российский рынок

Компания Chery в рамках обновления ряда завершит продажи в России кроссоверов Tiggo 3 и Tiggo 5, которые представлены в ограниченном количестве на складах официальных дилеров марки. В связи с этим до конца июля автомобили Tiggo 3 и Tiggo 5 будут доступны для приобретения по специальным ценам – от 749 тысяч и от 840 тыс. рублей соответственно.

Как пишет портал «Китайские автомобили», продажи Chery Tiggo 5 начались на российском рынке в 2014 году, Tiggo 3 – в 2017-м. «Пятерка» оснащается атмосферным мотором 2.0 мощностью 136 л.с., «трешка» – 1.6 с отдачей 126 л.с. Оба сочетаются с «механикой» и вариатором. Привод только передний. Согласно официальной статистике, всего в России было реализовано 5941 кроссовер Tiggo 5 и 8215 автомобилей Tiggo 3. «Трешка», сменив популярный Tiggo, сразу стала бестселлером марки.

В настоящее время самой продаваемой моделью Chery на российском рынке является кроссовер Tiggo 4. За ним следует новый полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 8, продажи которого стартовали на российском рынке в марте этого года.

Напомним, на сегодняшний день марка Chery представлена в России линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7 и Tiggo 8. В третьем квартале 2020 года компания Chery представит на российском рынке новое поколение кроссовера Tiggo 7 – модель Tiggo 7 Pro. Новинка займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Chery реализовали 659 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. При этом онлайн-магазин обеспечил 12% в общем объеме реализации марки. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 4% и составили 2887 машин.

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