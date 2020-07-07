Новая Skoda Octavia получила «заряженную» версию RS с полным приводом

Компания Skoda расширила семейство Octavia RS четвертого поколения. У лифтбеков и универсалов появились «заряженные» негибридные бензиновые и дизельные версии, в том числе с полным приводом. Теперь Skoda Octavia RS доступны к заказу в пяти сочетаниях двигателей и трансмиссий, а также в двух типах кузова, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Skoda представила спортверсию RS новой Octavia четыре месяца назад – первым представителем семейства стал 245-сильный (400 Нм) переднеприводный заряжаемый гибрид RS iV. Теперь дебютировали «эр-эски» с турбомоторами 2.0: бензиновый агрегат EA888 развивает 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента, турбодизель EA288 evo – 200 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Бензиновые Skoda Octavia RS можно заказать с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG с безальтернативным передним приводом. Версия с ручной коробкой передач разгоняется с места до 100 км/ч за 6,8 секунды, модификация с «роботом» на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 250 км/ч.

Дизельные Octavia RS доступны исключительно с 7-ступенчатым «роботом», однако покупатель сможет выбирать между передним и полным приводом. Моноприводная дизельная Octavia RS медленнее всех в гамме: на разгон с места до 100 км/ч тратится 7,4 секунды – это на 0,1 секунды больше, чем у гибридной Octavia iV. Полноприводной модификации с муфтой подключения задней оси первая «сотня» покоряется за 6,8 секунды, однако «максималка» меньше: 243 км/ч.

Отличие бензиновых и дизельных Octavia RS от гибрида RS iV – заниженная на 15 мм подвеска. В остальном «заряженные» версии идентичны и внешне, и по салону – разве что бензин-электрические Skoda можно узнать по лючку зарядки в переднем левом крыле.

Всем «эр-эскам» положены оригинальный обвес, 18- или 19-дюймовые легкосплавные диски, матричные фары, перенастроенное рулевое управление, более производительные тормоза с красными суппортами и декоративный пакет «антихром». В салоне самые быстрые Octavia можно узнать по графике виртуальной приборной панели, красной прострочке, профилированным креслам с логотипами vRS, обшитым алькантарой, и спортивному рулевому колесу.

Производство Skoda Octavia RS начнется в сентябре, тогда же объявят европейские цены. На некоторых рынках доля «эр-эсок» в общих продажах Octavia достигает 20%, а всего за неполные 20 лет было выпущено свыше 277 тыс. Octavia RS трех поколений. Будут ли предлагать новую Octavia RS в нашей стране не ясно: в 2018 году «заряженные» версии исчезли из российского конфигуратора Skoda, и пока их возвращение не анонсировано.

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