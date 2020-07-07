Завод «ЛАДА Ижевск» в январе - мае снизил выпуск автомобилей в 1,6 раза

Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам пяти месяцев 2020 года выпустил 32265 автомобилей, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Ранее сообщалось, что в январе - мае прошлого года предприятие произвело более 52 тыс. легковых машин. Таким образом, за пять месяцев 2020 года завод «ЛАДА Ижевск» снизил объем производства более чем в 1,6 раза, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 34173 машины (-27%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 450-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2016 года. Юбилейным стал внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, оснащенный автоматической бесступенчатой трансмиссией, двигателем 1,6 л (113 л.с.) и окрашенный в цвет синий металлик «Дайвинг». Как отмечается, модификация LADA Vesta SW Cross является самой популярной в флагманском семействе LADA после седана.

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