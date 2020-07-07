«Соллерс» в 2019 году получил 128 млн чистой прибыли по МСФО

Группа «Соллерс» по итогам 2019 года увеличила выручку на 46,5% до 57 млрд 839 млн рублей, следует из консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль «Соллерс» за отчетный период выросла в 4 раза и составила 128 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Существенное влияние на отчетность группы оказало приобретение контролирующей доли в СП Ford Sollers с 1 июля 2019 года. На динамику выручки группы значительно повлиял объем продаж автомобилей Ford Transit и автокомпонентов, а также выпуск новых спецверсий на базе автомобилей УАЗ», – прокомментировал генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев.

В числе ключевых событий группы «Соллерс» за 2019 год можно отметить запуск серийного производства УАЗ «Патриот» с АКПП, старт операционной деятельности обновленного СП Ford Sollers в Елабуге, контролирующим акционером которого стала «Соллерс» (51%), начало производства обновленного Ford Transit, а также старт серийного производства двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

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