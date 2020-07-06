Chery в июне увеличила продажи в России на 28%

Российские дилеры Chery в июне реализовали 659 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 4% и составили 2887 машин.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», наиболее популярными моделями Chery являются компактный кроссовер Tiggo 4 и семиместный кроссовер Tiggo 8, на долю которых пришлось 56% и 23% соответственно. Как отмечается, онлайн-магазин в июне обеспечил 12% в общем объеме реализации марки.

Напомним, в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7 и Tiggo 8. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Chery представит на российском рынке новое поколение кроссовера Tiggo 7 – модель Tiggo 7 Pro. Новинка займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».