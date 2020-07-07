Автодор предложил повысить скорость на платных трассах

На ряде участков трассы "Нева" (N11) максимально допустимую скорость увеличили до 130 км/ч. Собственно, никакой революции в данном разрешении не произошло, потому что начало для подобных действий было положено еще три года назад, когда на этой же трассе, но только на другом участке (в районе Вышнего Волочка), длиной 72 км, 1 августа 2017 года в 00:00 часов вступило в силу разрешение повысить скорость до тех же 130 км/ч (при максимально разрешенному по России стандарту 110 км/ч).

Кроме того, обследовав еще 2 участка на другой федеральной трассе - "Дон", подобное превышение скоростных границ допустили и там. При этом, конечно, учитывали, что движение идет по четырем полосам, встречные потоки разделены, пересечения со второстепенными дорогами в одной плоскости отсутствуют. Поэтому позже добавился участок федеральной трассы в районе Торжка - это еще 50 км трассы. Сейчас в планах - еще один участок (212 км) трассы в Тверской и Новгородской областях.

С одной стороны, конечно, на той же трассе "Нева" - в наличии идеальное дорожное покрытие, трасса освещена, есть съезды-стоянки и пр. Но на другой чаше весов - принятая на уровне правительства программа по повышению безопасности дорог и приведению смертности в России от дорожных аварий к нулю. Не ясно также, что будет дальше с нештрафуемым порогом скорости: в прошлом году неоднократно представители руководства МВД делали заявление, что хотели бы этот порог отменить.

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