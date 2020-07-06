Changan в июне увеличил продажи в России в 4,7 раза

Российские дилеры Changan в июне реализовали 535 автомобилей, что в 4,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 4 раза и составили 2234 машины.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидером продаж в июне в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Второе место занял полноприводный внедорожник Changan CS75FL, массовые продажи которого стартовали в апреле 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», вслед за автосалонами Changan в Сибири, на Урале, Юге России и в Московской области с 1 июня в полном объеме с соблюдением всех мер безопасности возобновили продажи автомобилей дилерские центры марки в Москве. Всего на сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает 89 автомобильных салонов по всей России.

Полный список дилеров Changan (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».