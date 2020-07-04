Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗа

В распоряжении "Российской газеты" оказались подлинные рендеры глубоко рестайлингового внедорожника УАЗ "Патриот", известного также как "Русский Прадо". Серийное производство новинки должно начаться в конце 2021-го - начале 2022 года.

Передняя часть автомобиля получит линзованные фары, оригинальный бампер, новую решетку радиатора, капот иной формы и штампованные крылья. Задняя часть нового "Патриота" отличается светодиодными фонарями, новым задним бампером с двумя патрубками выхлопа, штампованными крыльями и боковым задним стеклом.

По предварительным данным, внутри обновленной модели ожидается передняя панель с современной архитектурой и горизонтальным сенсорным экраном, измененная центральная консоль с тоннелем, новые поручни и накладка селектора АКП.

Стоит при этом отметить, что в рамках глубокого рестайлинга внедорожник разрабатывается на полностью новой раме с зоной программируемой деформации, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. При этом система полного привода с жестко подключаемым передком с понижающим рядом передач и электронной блокировкой заднего дифференциала сохранится.

Моторная гамма нового "Патриота" пополнится двумя версиями бензиновых турбодвигателей объемом 2,3 литра мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровым "атмосферником" на 145 сил и 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit. Коробки планируется две: 6-ступенчатая МКП BAIC и 6-ступенчатая АКП Punch Powerglide.

Как сообщалось ранее, с запуском нового "Патриота", продолжится выпуск текущего поколения модели, которая перейдет в более бюджетный сегмент. Добавим также, что Ульяновский автозавод ранее отказался от проекта компактного кроссовера, известного под внутризаводским индексом УАЗ-3170.

Напомним, в июне 2019 года компания «Соллерс» и Минпромторг РФ подписали специнвестконтракт для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга». Основной целью проекта является реализация компанией «Соллерс» долгосрочной стратегии лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей за счет вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS.

Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах. СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

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