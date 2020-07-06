Suzuki в июне увеличила продажи в России на 10%

Российские дилеры Suzuki в июне реализовали 604 автомобиля – это на 10% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3183 машины, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июне остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 421 экземпляр (-9%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 102 покупателя. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце снизилась на 7% до 81 автомобиля.

Как отмечается, среди городов за первое полугодие 2020 года основная доля продаж Suzuki приходится на Москву – 25,7% от всего объема или 818 автомобилей. На втором месте Санкт-Петербург – 15,65% или 498 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, в котором 189 автомобилей Suzuki нашли своих владельцев (15,65%).

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