Suzuki в июне увеличила продажи в России на 10% | АВТОСТАТ

Suzuki в июне увеличила продажи в России на 10%

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Suzuki в июне увеличила продажи в России на 10%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Suzuki в июне реализовали 604 автомобиля – это на 10% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3183 машины, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июне остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 421 экземпляр (-9%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 102 покупателя. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце снизилась на 7% до 81 автомобиля.

Как отмечается, среди городов за первое полугодие 2020 года основная доля продаж Suzuki приходится на Москву – 25,7% от всего объема или 818 автомобилей. На втором месте Санкт-Петербург – 15,65% или 498 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, в котором 189 автомобилей Suzuki нашли своих владельцев (15,65%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи suzuki

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Комментарии 1
Артем Иванов

Вот такие новости позволяют надеяться, что автобизнес скорее восстановится! Ну а конкретно Сузуки вообще молодцы, умудрились даже улучшить показатели прошлого года, да еще и в кризис. Видно смогли нащупать какой-то идеальный рецепт: программы кредитования и другие акции.

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