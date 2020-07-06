В 8 российских регионах рынок новых автомобилей растет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 5 месяцев 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России упал на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение рынка затронуло и регионы, но, как оказалось, не все.

Так, в 8 субъектах РФ рынок демонстрирует рост. Наибольший показатель роста авторынка за отчетный период наблюдается в Еврейской АО (+55%). В Магаданской области (+29%), на Сахалине (+21%) и в Бурятии (+19%) он тоже выражен двузначными числами. В Забайкальском крае рынок новых легковых машин вырос на 7%, в Амурской области – на 5%, в Ненецком АО – на 4%, в Республике Алтай – на 2%.

Во всех остальных регионах страны отмечено падение рынка, наименьшее из которых – в Оренбургской области (-2%). Сразу в 27 субъектах РФ авторынок упал сильнее, чем в целом по стране (-17%). В эту категорию попадают Москва (-27%), Подмосковье (-26%) и Санкт-Петербург (-18%), которые являются крупнейшими региональными рынками (подробно об этом – здесь). Еще сильнее (более чем на 30%) «просел» рынок новых машин в Чечне (-37%), Ингушетии (-35%) и Тыве (-31%).

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».