АВТОВАЗ в июне снизил продажи в России на 9%

АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 28020 автомобилей LADA – на 9% меньше, чем годом ранее. Несмотря на крайне негативный тренд из-за глобальной пандемии и колебаний курсов валют в апреле и мае, АВТОВАЗ фиксирует начало поэтапного восстановления спроса на рынке, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По итогам шести месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 132596 машин, что на 24% ниже показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в июне стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 1% и составила 11478 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 8442 проданных машины (-6%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 3376 покупателей (-23%).

Как отмечается, продолжают укреплять свое положение и коммерческие модели LADA: так, в прошлом месяце продажи коммерческих версий Largus выросли на 2,3% по сравнению с 2019 годос. Всего за первое полугодие было продано 4469 коммерческих автомобилей LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года. Руководство предприятия приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства. Поддержку продажам должны оказать и государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами – трейд-ин автомобиля старше 6 лет и продажа автомобилей сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения. В этих госпрограммах участвуют все модели и все комплектации автомобилей LADA.

Быстро узнать стоимость новых автомобилей LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто».