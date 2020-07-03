Hyundai наладит в России продажи автомобилей без дилеров

Компания Hyundai с октября 2020 года запустит прямую продажу автомобилей от производителя, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. Машину можно будет получить как у дилера, так и заказать доставку на дом, пишет «Газета.Ru».

«Мы рассчитываем, что это будет дополнительный канал продаж, он без дилера неосуществим. Да, прямой контакт с клиентом будет идти из Hyundai, но тем не менее дилер будет участвовать и в предпродажной подготовке, и в каких-то комиссионных вознаграждениях», – рассказал А.Калицев.

На дилерском бизнесе параллельные продажи скажутся, безусловно, в негативном ключе, поскольку первичная продажа автомобиля является отправной точкой во взаимодействии с клиентом и генерирует все остальные виды дохода дилера, считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. По его словам, фактически первичная продажа автомобиля дилером позволяет реализовать максимум возможных услуг клиенту. Компенсировать снижение этих доходов за счет предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания не представляется возможным, поскольку эти услуги носят либо разовый характер, либо регламентируются импортером и подразумевают практически полное отсутствие дилерской наценки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Hyundai реализовали 13373 автомобиля – на 18% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 63852 машины (-27%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственным оценкам компании, составила 10,2%.

Как заявил Алексей Калицев, компания намерена удерживать целевую долю в 10% и в дальнейшем. В «Хендэ Мотор СНГ» прогнозируют, что российский рынок по итогам 2020 года снизится на 22% до 1,37 млн новых машин.

Напомним, в первом квартале 2020 года в России начались продажи обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. По словам Алексея Калицева, в октябре 2020-го в продажу поступит седан Elantra нового поколения, а в ноябре – абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

Полный список дилеров Hyundai (и не только Hyundai) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».