Bentley Continental GT получил новые опции

Компания Bentley расширила выбор цветов кузова для моделей Continental GT и Continental GT Convertible, а также представила новый дизайн рулевого колеса. Кроме того, теперь и для версии купе Continental GT с двигателем W12, и для версии с двигателем V8 доступна панорамная крыша, сообщает пресс-служба британской марки.

Так, палитра цветов кузова для линейки Continental GT дополнена тремя новыми оттенками – зеленым Viridian, светло-серым Patina и перламутровым белым Snow Quartz. Благодаря новой опции панорамной стеклянной крыши и новым цветам лакокрасочного покрытия количество возможных конфигураций этой моделиприблизилось к 10 миллионам. Каждый клиент может персонализировать свой Bentley в полном соответствии со своими личными предпочтениями.

Панорамная стеклянная крыша теперь доступна для всех купе Bentley Continental GT, а также для новых Bentayga и Flying Spur. Она выполнена из поляризованного стекла, которое уменьшает блики, и оснащена защитной шторкой с электронным управлением. Шторка получила отделку материалом Alcantara, оттенок которого сочетается с одним из 15 цветов потолочной панели.

Рулевое колесо с обновленной формой и профилем теперь входит в стандартную комплектацию. По всему диаметру оно оснащено сенсорной системой, которая позволяет следить за положением рук водителя.