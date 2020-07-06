Разработан топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод представит несколько новых модификаций на базе УАЗ «Профи». Сертификат ОТТС на все модификации планируется получить до конца 2020 года, сообщает пресс-служба УАЗа.

Так, топливозаправщик, в зависимости от варианта оснащения, позволяет оперативно осуществлять обслуживание и заправку автомобилей, маломерных речных средств передвижения или воздушных судов сверхлегкой авиации. Спецверсия, разработанная партнером УАЗа, подмосковной компанией «Вектор», полностью экипирована в соответствии с требованиями женевского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Автомобиль создан на базе полноприводного УАЗ «Профи» с однорядной двухместной кабиной, бензиновым двигателем объемом 2,7 литра (150 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Базовая комплектация предусматривает двухсекционную цистерну из нержавеющей стали с аппаратурой для выдачи и учета топлива.

В отдельном технологическом отсеке расположено оборудование для фильтрации горючего при подаче из цистерны, регистрации и контроля параметров во время хранения (температура, плотность, уровень), учета количества, а также отбора проб для проверки качества и чистоты выдаваемого топлива. За сохранность свойств нефтепродуктов отвечают трубопроводы, выполненные из нержавеющей стали.

Комплекс для обслуживания и заправки (КОЗ) включает два пенала для хранения рукавов и ящики для укладки входящих в комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов. Для удобства работы обслуживающего персонала цистерна оборудована площадками возле горловин. Защиту раздаточного крана при транспортировке и патрубков обеспечивают заглушки и чехлы.

Спецверсия для мобильных сервиса и заправки транспортных средств ориентирована на владельцев парков автомобилей такси и каршеринга. Установленная на шасси УАЗ «Профи» цистерна разделена на два отсека: основной (800 л) предназначен для бензина, дополнительный (200 л) – для омывающей жидкости. В технологическом отделе имеются оборудование для обслуживания и зарядки аккумуляторных батарей, компрессор и рабочий инструмент. Установка подачи топлива гарантирует тонкость фильтрации 20 мкм и может комплектоваться системой учета при помощи бесконтактных карт. При этом информация будет передаваться по GSM каналу в офис владельца бизнеса.

В оснащение модификации для обслуживания и заправки маломерных речных судов входит аналогичная двухъемкостная цистерна. Под бензин или дизельное топливо выделено 800 литров (тонкость фильтрации на линии выдачи составляет 20 мкм), еще 200 отведено под техническую воду для очистки днищ катеров. В технологическом отсеке предусмотрены тележка для перевозки лодочного мотора, комплект специального инструмента, аппарат мойки под давлением, бензогенератор.

Цистерна автомобиля для обслуживания и заправки воздушных судов малой авиации предназначена для хранения и выдачи реактивного топлива ТС-1 или авиационного бензина (800 литров). Дополнительная емкость объемом 200 литров используется для слива отстоя во время заправочного процесса или хранения противоводокристаллизационной (ПВК) жидкости. Дополнительно спецверсия оснащена фильтром-водоотделителем с тонкостью фильтрации 5 мкм и устройством для отбора проб с нижней точки цистерны. На инерционном барабане установлен специальный рукав для авиатоплива длиной 20 м.А в технологическом отсеке расположены комплект специального инструмента и авиационный источник тока с разъемом ШРАП 500.

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