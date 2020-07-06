Кроссовер Nissan Magnite станет наследником марки Datsun

Компания Nissan показала очередной тизер и объявила дату премьеры новой модели. Кроссовер Nissan Magnite представят 16 июля: он станет самым компактным и дешевым паркетником в глобальной гамме бренда. Хотя изначально этот автомобиль задумывался под дочерней маркой Datsun, пишет издание «Авторевю».

Даже на тизере видна характерная для «Датсунов» форма решетки радиатора, а крупные L-образные ходовые огни по углам бампера отсылают к недавно обновленному хэтчбеку Datsun redi-Go. Однако в рамках глобальной программы сокращения расходов Datsun скоро будет ликвидирован: производство автомобилей уже свернуто в Индонезии, официально объявлено о скором уходе из России, а впоследствии будет прекращена работа бренда и на единственном оставшемся рынке Индии. Поэтому буквально в последний момент перспективный кроссовер был переименован в Nissan Magnite.

Ключевым рынком для него станет Индия, поэтому длина машины окажется не более четырех метров (для таких автомобилей на индийском рынке предусмотрены значительные льготы). А по технике Nissan Magnite окажется ближайшим родственником микровэна Renault Triber на простой переднеприводной платформе CMF-A. Как ожидается, базовым станет литровый трехцилиндровый атмосферник (72 л.с.) в паре с «механикой» или «роботом», а вдобавок будет турбоверсия этого двигателя (95 л.с.) с «механикой» или вариатором.

По предварительной информации, 16 июля Nissan Magnite будет представлен в предсерийном виде с украшениями вроде больших колес и накладок. Полностью готовая к производству машина увидит свет позже, а старт производства намечен на начало 2021 года. Предполагается, что Magnite появится и за пределами Индии.

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