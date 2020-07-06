В сегменте Luxury только Rolls-Royce показывает рост на российском рынке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели рынок новых люксовых автомобилей в России и определили, что по итогам 5 месяцев 2020 года среди всех его участников положительная динамика наблюдается только у Rolls-Royce.

Так, с января по май жители нашей страны приобрели 61 новый автомобиль британского бренда – на 5% больше, чем за тот же период 2019 года. Во многом это связано с ростом популярности внедорожника Cullinan (+23%), на долю которого приходится 60% всех купленных машин Rolls-Royce.

При этом у остальных люксовых марок отмечено падение на российском рынке.

Самое сильное рыночное снижение демонстрирует Maserati – на 45% до 32 штук. Объемы покупок Mercedes-Benz Maybach S-Class сократились на 31% до 150 экземпляров, автомобилей Bentley – на 24% до 107 единиц. Одинаковый показатель падения (-17%) зафиксирован у Ferrari (до 10 шт.) и Aston Martin (до 5 шт.). А вот наименьшее снижение наблюдается у Lamborghini (-4% до 55 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего по итогам января – мая нынешнего года россияне купили 420 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 23% меньше, чем за 5 месяцев 2019 года.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.