Isuzu выпустила 35-тысячное шасси в России

Завод «Исузу Рус» в Ульяновске выпустил 35-тысячное шасси Isuzu с момента начала производства в июле 2006 года. Юбилейным автомобилем стала модель Isuzu Forward 12.0 Air Suspension, которая будет передана группе компаний «Славянка», сообщает пресс-служба японской марки.

Как отметил генеральный директор «Исузу Рус» Фабрис Горлье, за эти годы предприятие прошло большой путь от небольшого сборочного цеха до одной из ведущих производственных площадок, наладив выпуск всех представленных на российском рынке моделей, включая и перспективные новинки – работающие на газовом топливе, полноприводные и оснащенные автоматической коробкой передач.

Завод «Исузу Рус» расположен на территории Ульяновского автозавода и способен производить весь модельный ряд грузовых шасси Isuzu – малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые (серия GIGA). Проектная мощность завода составляет 5000 единиц в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2018 года «Исузу Рус» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР.

Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства. В ходе реализации проекта стороны намерены осуществить дополнительные инвестиции в новые технологии, связанные с разработкой автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги, а также в технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов.

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