Jaguar Land Rover запустил новый сервис подписки на автомобили

Компания Jaguar Land Rover Россия запустила новый сервис подписки на автомобили, разработанный совместно с ВТБ Лизинг – Land Rover Mobility. Сервис ориентирован на юридических лиц и позволяет за фиксированную ежемесячную плату пользоваться всеми преимуществами нового автомобиля без необходимости его приобретать.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, договор аренды включает в себя полное сервисное обслуживание. В стоимость подписки входят страхование автомобиля, процедура регистрации в ГИБДД и дальнейший контроль и обработка штрафов за нарушения ПДД, круглосуточная программа помощи на дорогах, техническое обслуживание и ремонтные работы в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, работы по сезонному шиномонтажу и хранению шин, а также служба поддержки клиентов.

Подписку можно оформить на автомобили Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover в разделе Mobility на официальном сайте landrover.ru. После отправки заявки в кратчайшее время с клиентом свяжется менеджер дилерского центра и поможет подобрать вариант, в максимальной степени соответствующий индивидуальным запросам и потребностям. Также заявку на услугу можно оставить на официальном сайте ВТБ Лизинг vtb-leasing.ru.

Оформление договора на 12 месяцев подразумевает, что платеж по подписке в этот период остается фиксированным. Так, если при подписке на Range Rover Evoque стоимостью 3 млн 788 тыс. 300 рублей аванс составит 21,5%, аренда обойдется в 55072 рубля в месяц, включая НДС. Также доступен вариант оплаты, при котором аванс равен арендному платежу, тогда ежемесячный платеж составит 111726 рублей.

Новая программа, реализуемая в партнерстве с ВТБ Лизинг, действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга и распространяется на модели Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover во всех комплектациях, за исключением базовой. На первом этапе автомобили доступны юридическим лицам для подписки на фиксированный срок 12 месяцев. В будущем программой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, затем – физические лица. В планах компаний расширение географии и списка доступных моделей, а также предоставление подписки на более длительный срок – от 24 до 36 месяцев.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.