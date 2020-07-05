«Автотор» корректирует производственный план

Калининградский завод «Автотор» на сегодняшний день корректирует производственный план, исходя из прогнозируемого падения объема выпуска автомобилей в среднем на 40 – 50% по году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что график работы завода будет рассчитываться и корректироваться, исходя из производственного плана, сформированного на основе подтвержденных объемов заказа и поставок комплектующих.

«Разработан комплекс антикризисных мер с учетом наработанного опыта прошлых лет. Самая главная задача на сегодняшний день – это сохранение коллектива, сохранение заработной платы сотрудникам и обеспечение расчетных показателей производительности на производстве», – отметили в пресс-службе «Автотора».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го на «Автоторе» стартовал выпуск нового компактного кроссовера KIA Seltos, а в апреле на предприятии началось производство этой модели по полному циклу. Для производства KIA Seltos введена в эксплуатацию сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций. Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Здесь работают более ста человек. А общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро.

Кроме того, в конце апреля «Автотор» начал сборку нового кроссовера BMW X6, который стал восьмой моделью бренда калининградского производства. А в мае на предприятии стартовал выпуск нового купе-кроссовера KIA XCeed.

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