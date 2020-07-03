Онлайн-инструменты Toyota во время пандемии стали популярнее в 5,5 раза

В марте Toyota запустила комплекс онлайн-инструментов, которые позволяют клиентам менее чем за час выбрать автомобиль, забронировать его, подать заявку на кредит от АО «Тойота Банк». Во время пандемии онлайн-инструменты Toyota стали популярнее в 5,5 раза, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Благодаря онлайн-базе автомобилей Toyota в наличии, доступной с марта на сайте www.toyota.ru и у всех дилеров, клиент может быстро найти нужный автомобиль в желанной комплектации и требуемом цвете и сразу связаться с дилером для консультации. Высокая востребованность онлайн-инструментов Toyota была подтверждена во время действия ограничительных мер, когда доступ в дилерские центры был закрыт. Интерес к базе автомобилей в наличии увеличился более чем в два раза и достиг 57200 переходов. Число заявок на консультацию по автомобилям в наличии в мае также превысило мартовские показатели вдвое, а всего с марта по май за консультацией онлайн обратились более 1625 человек.

Онлайн-инструменты Toyota позволяют тут же забронировать выбранный автомобиль, дистанционно внеся предоплату на сайте дилера. С апреля количество партнеров Toyota, оказывающих услугу бронирования, постоянно растет, и на данный момент ее предоставляют уже 35 дилерских предприятий.

Если клиент принимает решение приобрести автомобиль в кредит, он может оформить заявку на кредит и получить одобрение онлайн. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте toyota.ru или через сервис «Госуслуги», используя возможность автоматической интеграции клиентских данных и распознавания подтверждающих документов, что значительно сокращает время подготовки. На одобрение кредита уходит столько же, сколько занимает процедура подтверждения клиентского обращения в сервисе каршеринга, – от одного часа до двух дней. Присутствие покупателя у дилера потребуется только в момент подписания договора.

Клиенты Toyota оценили удобство оформления заявки дистанционно – если в марте доля онлайн-заявок на оформление кредита составляла в среднем 4%, то в апреле этого года доля рассмотренных запросов резко выросла в 5,5 раза и составила 22% от общего количества обращений.

Выплатить остаток суммы за автомобиль можно в режиме онлайн после заключения контракта, получив счет от дилерского центра. На текущий момент возможность совершения полной оплаты удаленно доступна у ряда дилеров, а до конца года такую опцию будут предоставлять 80% участников дилерской сети Toyota в России.

Для дополнительного удобства пользователей часть дилеров Toyota уже сегодня предоставляет клиентам услуги удаленного подписания контракта, доставки автомобиля клиенту, выездного трейд-ина и тест-драйва различных моделей. Все сервисы доступны без дополнительной платы. Уточнить возможность оказания услуги в своем городе можно у локального дилера Toyota.

Благодаря онлайн-инструментам, покупатели получили возможность планировать покупку автомобилей Toyota даже во время действия ограничительных мер. Так, согласно статистике сайта toyota.ru, самой востребованной моделью по количеству запросов в базе автомобилей в наличии во втором квартале 2020 года стал новый Toyota RAV4. Он также первенствовал по количеству одобренных онлайн-заявок на кредит. И в том и в другом случае тройку лидеров по популярности формировали модели Toyota Camry и Land Cruiser Prado.

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