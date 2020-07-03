Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России сократился на 13%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2020 года объем российского рынка люксовых автомобилей с пробегом составил 642 единицы. Это на 13% ниже результата годичной давности (739 шт.).

Как отмечают эксперты агентства, в мае вторичный рынок сегмента Luxury упал еще сильнее. Так, в последний весенний месяц россияне купили 102 подержанных таких машины – на 38% меньше, чем в мае 2019-го (165 шт.).

Среди люксовых автомобилей с пробегом жители нашей страны наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой за период с января по май пришлась треть от общего объема, что составляет 215 экземпляров. Немного уступает ей Mercedes-Benz Maybach с показателем 204 перепроданных машины.

Результаты других люксовых брендов на вторичном рынке выглядят скромнее. За отчетный период в России было куплено 87 подержанных автомобилей Maserati, 72 – Rolls-Royce, 26 – Lamborghini, 21 – Ferrari и 17 – Aston Martin.

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».