Средняя цена автомобиля с пробегом в 1 полугодии снизилась на 2,6%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в июне цены на автомобили с пробегом начали расти. Между тем, если сравнивать июньскую среднюю цену* с той, что была в начале 2020 года, то она оказывается ниже.

Напомним, что в июне средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 605,6 тыс. руб. В январе же этот показатель был равен 622 тыс. руб. Таким образом, за полугодие средняя цена подержанной машины снизилась на 2,6%.

Также стоит отметить, что в этом году максимальный показатель средней цены автомобиля с пробегом был зафиксирован в феврале – 630 тыс. руб. После этого, в течение трех месяцев она постоянно падала, к маю достигнув минимума – 602,5 тыс. руб. В итоге за всю весну падение составило 4,4%.

Но уже в июне средняя цена легкового автомобиля с пробегом, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», показала рост (+0,5% до 605,6 тыс. руб.).

Напомним, что самая актуальная информация о ценах на подержанные автомобили в России содержится в специально подготовленном экспертами агентства справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).