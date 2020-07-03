КАМАЗ не будет выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год

На прошедшем годовом Общем собрании акционеров КАМАЗа в форме заочного голосования принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли компании по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2019 год не выплачивать.

Так, согласно годовому отчету за 2019 год, выручка Группы «КАМАЗ» составила 189 млрд 109 млн рублей, что сопоставимо с результатом 2018 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Падение спроса на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании, явились причиной получения Группой «КАМАЗ» убытка по результатам 2019 года в размере 1 955 млн рублей. Тем не менее удалось сохранить себестоимость на уровне 2018 года, а также сократить убыток по сравнению с первым полугодием 2019 года более чем на 1 млрд рублей.

В 2019 году реализовано 35,5 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок было поставлено 30,5 тыс. грузовиков, на экспорт – более 5 тысяч автомобилей. При этом КАМАЗу удалось нарастить долю на российском рынке до 44% (данные по регистрациям автотехники) против 41% годом ранее. Экспорт автомобилей, сборочных комплектов деталей и запасных частей КАМАЗ осуществлялся в более чем 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки. В числе ключевых экспортных рынков – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Вместе с тем КАМАЗ продолжал реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация производственных мощностей для его производства». В 2019 году общий объем инвестиций в развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей составил 12,5 млрд рублей.

«В 2019 году компания выполнила производственный план, продолжила работу над освоением принципиально новых автомобилей поколения К5 и уверенно шла по пути цифровизации и импортозамещения. Один из примеров импортозамещения – на финишную прямую вышла работа по производству собственных алюминиевых топливных баков для автомобилей. Такие проекты имеют большое значение, поскольку позволяют исключить зависимость от иностранных компаний и внешних факторов, сохраняя при этом ценовую доступность новых автомобилей для широкого круга потребителей», – отметил генеральный директор госкорпорации «Ростех», председатель Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов.

В числе научно-технических целей компании на текущий год – подготовка производства тяжёлого семейства автомобилей К5, разработка газового варианта двигателя КАМАЗ Р6, расширение модельного ряда автомобилей поколения К4 на газовом топливе, разработка электробуса с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, планируется разработать КАМАЗ-54901 с газовым двигателем, двигателем «Евро-6», а также КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении и с уровнем оснащения High Tech.

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