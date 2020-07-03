Renault Clio в мае вновь стал европейским бестселлером

Компактный хэтчбек Renault Clio по итогам мая стал самой продаваемой моделью в Европе, таким образом обогнав Volkswagen Golf второй раз с начала года. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, несмотря на то, что обе модели показали двухзначное падение продаж, смена лидера обусловлена наличием автомобилей у дилеров. Так, Renault Clio недавно стал доступен в новом поколении, которое появилось на многих европейских рынках, обеспечив в мае 80% в общем объеме реализации модели. А вот Volkswagen Golf не смог извлечь выгоду из смены поколений, поскольку в середине мая компании пришлось прервать поставки из-за ошибки программного обеспечения. Отсутствие нового Golf, на долю которого пришлось 17% в майских продажах модели, объясняет большее снижение продаж.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Renault Clio с показателем 16028 реализованных машин (-51%). Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи составили 13125 автомобилей (-64%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели упала на 46% до 10977 единиц. Далее идет Dacia Sandero, на котором остановил свой выбор 10651 европейский покупатель (-52%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault Captur, разошедшийся тиражом 10047 экземпляров (-46%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen T-Roc (9727 шт., -49%), Opel Corsa (9451 шт., -53%), Dacia Duster (9041 шт., -56%), Citroen C3 (8712 шт., -55%) и Volkswagen Tiguan (8689 шт., -55%).

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