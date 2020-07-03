Прогноз АВТОСТАТ: сколько будет стоить доллар к концу года?

В ходе подготовки нового отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» представили и прогноз курсов валют, которые служат одним из основных макроэкономических факторов.

Эксперты полагают, что в рамках борьбы с глубоким экономическим кризисом Правительство РФ и Центробанк предпримут все усилия по укреплению рубля до определенного уровня. Естественно, это будет происходить в случае умеренного роста среднемесячной цены нефти, прогноз которой был представлен ранее.

Начавшееся в мае месяце заметное снижение курсов валют может плавно продолжиться до июля месяца, в котором предполагается значительное снижение ограничительных мер, связанных с пандемией, и возвращение большинства предприятий и организаций к полноценной деятельности. Затем снова возможен умеренный рост курсов валют с колебаниями для доллара в диапазоне 69 – 75 руб.

В то же время, даже в периоды ежедневных колебаний, вряд ли стоит надеяться на снижение курсов валют ниже каких-то условных «пороговых» значений. Вероятнее всего, для доллара США это значение будет находиться на уровне 68 руб.

Также следует отметить, что в прогноз бюджета 2020 года был заложен среднегодовой курс доллара в 65,7 руб., который в настоящий момент уже превышен на 5,5%.

О том, каким будет курс доллара (а также Евро) к концу года, можно узнать в новом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».