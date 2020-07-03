Hyundai Mobility объявил о специальных летних предложениях

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о плановом расширении географии сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility и запуске нового сезонного тарифа Leto. Кроме того, стартует специальная акция по увеличению ежедневного пробега для тарифа Country в летний период, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Как отмечается, оба предложения ориентированы на тех, кто планирует отправиться в автомобильное путешествие на любые расстояния этим летом.

По условиям тарифа Leto автомобиль Hyundai можно взять в пользование на один месяц и при желании продлить подписку по той же цене. Стоимость летнего тарифа начинается от 45 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели.

Кроме того, до конца лета все пользователи, оплатившие подписку Leto, получат расширенный до 5 тыс. км/мес. лимит пробега – в два раза больше, чем по стандартной подписке Freedom (от одного месяца до года). Данное предложение доступно в период до 31 августа 2020 года. Все автомобили в программе – кроссоверы Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, седан Hyundai Sonata и микроавтобус H-1 – представлены только в топовых комплектациях.

В сервисе Hyundai Mobility также стартует специальная акция для тарифа посуточной аренды Country (от одного дня до месяца). При сохранении базовой стоимости подписки допустимый лимит ежедневного пробега увеличен вдвое – с 250 до 500 км/день. Воспользоваться предложением можно также до 31 августа 2020 года. При подписке на несколько дней пробег за весь период суммируется, и клиент может тратить его на свое усмотрение: например, превысить дневной лимит в один день и сэкономить в другой.

Кроме того, автомобили по подписке теперь можно взять в дилерских центрах Hyundai в Самаре, Уфе, Новосибирске, Калининграде и Екатеринбурге. Пять новых городов России присоединятся к восьми крупным городам, уже принимающим участие в программе: Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Казани, Ростову-на-Дону, Краснодару, Сочи и Симферополю. Использовать автомобили сервиса можно на территории всей Российской Федерации, а также за границей.

Сервис Hyundai Mobility позволяет быстро взять автомобиль на период от одного дня до года и использовать как свой собственный. Оформление необходимых документов осуществляется онлайн при предъявлении паспорта и водительского удостоверения. В стоимость подписки по любому тарифу входят страхование КАСКО без франшизы, отсутствие залога, первоначального взноса и ограничений по зоне эксплуатации, а также плановый техосмотр автомобиля и круглосуточная техническая помощь на дорогах.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».