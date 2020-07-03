Более 270 автомобилей Volkswagen T6.1 попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 2 июля объявила об отзыве 271 автомобиля Volkswagen T6.1, изготовленного в 2020 году. Причиной отзыва является возможность проникновения влаги в тросы дверей из-за отсутствия уплотнителей. При температуре ниже нуля это может привести к замерзанию тросов дверей, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут сняты тросы дверей, проверены и, при необходимости, осушены сжатым воздухом или заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1 – поступили в продажу на российском рынке в марте этого года. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее. Новый T6.1 оснащается двигателями TDI, которые предлагаются в четырех вариантах мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4Motion.

Новый Т6.1 стал первой моделью марки, для которой в качестве дополнительной опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Кроме того, были улучшены информационно-развлекательные системы: размер экранов стал увеличен, а их разрешение стало выше. Также новый T6.1 впервые получил электромеханическое рулевое управление: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива, а также позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем, в числе которых парковочный автопилот Park Assist.

Любая модель семейства предназначена для буксировки прицепа с грузоподъемностью до 2500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях T6.1, значительно облегчает процесс маневрирования. В портфолио новых систем входит система боковой защиты Side Alert, которая использует ультразвуковые датчики, снижая риск получения повреждений. Стандартное оснащение модели включает ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Еще одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке новый T6.1 автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Обновления коснулись и экстерьера – решетка радиатора стала заметно крупнее и теперь образует единый стилистический компонент с новым бампером. Полностью пересмотрен дизайн элементов ниже капота, в числе которых фары и крылья.

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