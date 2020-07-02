Hyundai в июне снизила продажи в России на 18%

Российские дилеры Hyundai в июне реализовали 13373 автомобиля – на 18% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 63852 машины (-27%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственным оценкам компании, составила 10,2%.

Как заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, компания намерена удерживать целевую долю в 10% и в дальнейшем. В «Хендэ Мотор СНГ» прогнозируют, что российский рынок по итогам 2020 года снизится на 22% до 1,37 млн новых машин.

Бестселлером марки в июне остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6417 проданных машин (+8%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация составила 3811 автомобилей (-37%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1300 покупателей (-34%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 876 реализованных машин (-11%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 656 автомобилей (-9%).

Напомним, в первом квартале 2020 года в России начались продажи обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. По словам Алексея Калицева, в октябре 2020-го в продажу поступит седан Elantra нового поколения, а в ноябре – абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».