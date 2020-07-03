Новый Mercedes-Benz GLB появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB, который доступен к заказу с марта этого года. Производство новинки организовано на заводе в Мексике, пишет портал Wroom.ru.

Для нового Mercedes-Benz GLB на выбор доступно два бензиновых и два дизельных двигателя. Начальный Mercedes-Benz GLB 200 (от 2 млн 590 тыс. руб.) имеет турбомотор 1.3 (163 л.с.), 7-ступенчатый преселективный «робот» 7G-DCT и передний привод. Также в гамме есть полноприводный GLB 250 4Matic (2,0 л, 224 л.с.) с новым 8-ступенчатым преселективом 8G-DCT, его стоимость составляет от 3 млн 430 тыс. рублей. Дизельные версии – только с полным приводом и коробкой передач 8G-DCT: это Mercedes-Benz GLB 200 d (2,0 л, 150 л.с.) стоимостью от 2 млн 990 тыс. рублей и Mercedes-Benz GLB 220 d (2,0 л, 190 л.с.) стоимостью от 3 млн 450 тыс. рублей.

Базовая комплектация Comfort включает обивку сидений искусственной кожей, виртуальную комбинацию приборов, медиасистему с 9-дюймовым экраном, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодные фары, электропривод пятой двери и 17-дюймовые колеса. В исполнении Style богаче декор салона, добавлены автопарковщик, кожаный руль и рейлинги на крыше.

Версия Progressive – это обогрев руля, подрулевые лепестки переключения передач, противотуманные фары, камера заднего вида, расширенная подсветка салона, электропривод складывания зеркал и 18-дюймовые колеса. Ну а вариант Sport отличается агрессивным обвесом, отделкой салона, AMG-декором, иной настройкой подвески и 19-дюймовыми колесами. Любую комплектацию можно дополнить различными опциями, но третий ряд доступен начиная с комплектации Style.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».