Японский авторынок в июне снизился на 27%

Японский авторынок в июне снизился на 26,6% до 182128 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 198 тыс. 424 машины (-19,9%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 22,5% до 89113 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 24678 машин (-30,4%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16316 автомобилей (-40,3%).

Быстро узнать стоимость новых автомобилей этих марок на российском рынке можно на сайте «Цена авто».