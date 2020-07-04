Итальянский авторынок в июне сократился на четверть

Автомобильный рынок Италии в июне снизился на 23,1% и составил 132457 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), во многом благодаря тому, что в прошлом месяце выдавались автомобили, заказанные еще до пандемии коронавируса, темпы падения продаж оказались вдвое меньше, чем в мае, при этом потребительский спрос все еще остается очень слабым. По итогам шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 583960 единиц (-46,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июне реализовал 18561 машину (-20,3%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 29,5% и составили 11431 единицу. На третьей строчке идет Renault с показателем 9617 реализованных автомобилей (-27%). Замыкают пятерку лидеров Ford (8866 шт., -9,8%) и Toyota (7537 шт.,- 2,5%).

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