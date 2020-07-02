Новый Lexus LX 570 Black Vision появился у дилеров

Новая флагманская комплектация Lexus LX 570 Black Vision доступна у официальных дилеров. Новинка отличается затемненными передними, противотуманными фарами и задними фонарями, фирменной веретенообразной решеткой Lexus с уникальным динамичным дизайном и эксклюзивными 21” коваными колесными дисками – все элементы исполнены в черном цвете, сообщает пресс-служба японской марки.

Экстерьер дополняют черные накладки на зеркала заднего вида, эффектные накладки на бамперы, затемненные дверные ручки и рейлинги на крыше. Все автомобили эксклюзивной версии отмечены специальной эмблемой Black Vision. Помимо светодиодной подсветки около дверного пространства, упрощающей выход из автомобиля в темное время суток, отличительной деталью автомобиля является проекционное изображение эмблемы Black Vision.

Интерьер флагманского внедорожника в исполнении Black Vision доступен исключительно в черном цвете. Обивка сидений выполнена из кожи semi-aniline и имеет ромбовидную прострочку, как и элементы дверных панелей.

Флагманский Lexus LX 570 Black Vision доступен в двух цветовых решениях: искрящийся белый металлик или черный металлик.

Для версии Lexus LX 450d Black Vision с дизельным двигателем доступны те же отличительные особенности, что и в версии с бензиновым двигателем, за исключением дизайна решетки радиатора, боковых зеркал заднего вида и ромбовидной прострочки в интерьере.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Lexus реализовали 6514 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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