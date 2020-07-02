Прогноз АВТОСТАТ: какой будет цена нефти к концу года?

В ходе подготовки нового отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» представили и прогноз цены нефти Brent, которая является одним из ключевых макроэкономических факторов.

По нашему мнению, на протяжении оставшихся месяцев 2020 года следует ожидать продолжения умеренного роста цен с небольшими колебаниями. При таком сценарии к декабрю возможен выход цен на уровень 46 – 48 долл./баррель, а среднегодовая цена может получиться около 41 – 43 долл./баррель.

Этот сценарий мы считаем базовым, а его составление основано, прежде всего, на условиях сохранения взаимных договоренностей ключевых игроков рынка, таких ОПЕК, Россия, США и Иран, на мировом рынке нефти до конца текущего года, а также при отсутствии углубления мирового экономического кризиса. Стоит отметить, что мониторинг цены нефти мы ведем с марта, и по итогам четырех прошедших месяцев погрешность нашего прогноза находится в пределах 2 – 9%.

Как при этом будут чувствовать себя российский авторынок и его участники – вся эта информация содержится в новом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

Фото: ТАСС