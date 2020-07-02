Петербургский завод Hyundai в 1 полугодии снизил производство на 30%

Петербургский завод Hyundai по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 88 тыс. автомобилей (-29,5%). Снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом обусловлено сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Напомним, на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Между тем, в первом квартале 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. В первом полугодии с конвейера предприятия сошла первая тысяча двухцветных автомобилей Hyundai Creta.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года российский завод Hyundai экспортировал в страны ближнего зарубежья 8200 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле 2020 года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продолжит временно работать в две производственные смены. При этом завод будет дополнительно работать в выходные дни. Предприятие выполняет комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников офиса работает удаленно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA. Предприятие расположено в непосредственной близости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Производственная линия нового предприятия будет запущена в октябре 2021 года. Инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 млрд рублей. Предприятие будет производить двигатели Gamma I объемом 1.6 литра с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения.

Благодаря открытию нового завода компания сможет увеличить уровень локализации и перейти к установке двигателей российского производства уже в конце следующего года. В данный момент автомобили, выпускаемые заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оснащаются двигателями от Hyundai WIA, поставляемыми по импорту. Кроме того, строящийся завод заложит основу для выхода компании на рынок двигателей в Европе. На первом этапе работы завод «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать 240 тыс. двигателей в год, работая в две производственные смены. В перспективе мощность предприятия может возрасти до 330 тыс. двигателей в год.

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