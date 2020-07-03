В России растут лишь продажи купе и кабриолетов

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели структуру продаж новых легковых автомобилей по сегментам. В результате этого выяснилось, что по итогам 5 месяцев 2020 года в нашей стране растет реализация только купе и кабриолетов.

Так, с января по май нынешнего года в РФ было продано 3370 таких машин (по данным АЕБ). Это на 5% больше, чем за тот же период 2019 года. А вот реализация автомобилей других сегментов рынка падает. Сильнее всего это происходит в сегменте А (-78%), а наименее – среди пикапов (-16%). При этом весь российский рынок новых легковых машин по итогам 5 месяцев сократился на 25%.

Отметим также, что в мае рынок «просел» на 53%, причем падение коснулось всех его сегментов. Но продажи купе и кабриолетов пострадали меньше – снизились «всего лишь» на 40%. Реализация же новых машин в остальных сегментах упала сильнее.

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