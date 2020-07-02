LADA 4x4 Urban получит лимитированную серию Black

АВТОВАЗ готовится к выпуску лимитированной спецверсии внедорожника LADA 4x4 Black. По данным источников на предприятии, особая версия будет выпускаться в трех- и пятидверном исполнении. В основу спецверсии лягут внедорожники линейки Urban, но их можно будет отличить по черному цвету кузова и литых дисков, шильдикам на передних крыльях и тонированной задней полусфере, пишет портал Motor.ru.

В салоне в черном цвете будет выполнена обивка потолка, противосолнечные козырьки и поручни на крыше, в том же стиле покрасят блок «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, спецверсия получит нестандартную обивку сидений с нашивками Black. Возможно, внедорожники LADA 4x4 Black оснастят дополнительными опциями.

Изменений по технической начинке не ожидается: под капотом LADA 4x4 Urban Black будет устанавливаться 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

В настоящий момент трехдверная LADA 4x4 в комплектации Urban стоит от 648,9 тыс. рублей, а пятидверная версия обойдется в 691,9 тыс. рублей. Сколько будет стоить лимитированная спецверсия, пока не объявлено.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA 4x4, при этом исключив из списка комплектаций версию Black Edition. Напомним, версии Black Edition и Orange Edition появились в продаже в конце 2016 года и выделялись особым окрасом кузова (черный металлик «Пантера» и оранжевый металлик «Апельсин»), оригинальными дисками колес, уникальной обивкой сидений, дополнительной виброизоляцией, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Трехдверная версия LADA 4x4 Black Edition предлагалась за 594,9 тыс. рублей, а пятидверная – за 633,9 тыс. рублей. Продажи LADA 4x4 Orange Edition прекратились раньше, в апреле 2018 года.

По итогам пяти месяцев 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 9408 автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».