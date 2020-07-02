Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Tiguan, который получил две новые версии – с подзаряжаемой гибридной установкой и форсированным бензиновым турбомотором.

Как пишет портал Wroom.ru, рестайлинговый Volkswagen Tiguan получил новые фары (светодиодные в базе и матричные за доплату), измененные решетку радиатора и бамперы. В салоне появился блок климат-контроля с сенсорными кнопками и медиасистема нового поколения с голосовым управлением.

Силовые агрегаты для европейского рынка остались прежними, хотя у некоторых версий изменилась мощность. Кроссовер оснащается 2,0-литровым турбодизелем (122–200 л.с.), а также бензиновыми турбомоторами 1.5 TSI и 2.0 TSI, развивающими 130–230 л. с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG.

Вместе с рестайлингом модельный ряд пополнился «горячей» версией Tiguan R. У такого кроссовера – 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 320 л.с., роботизированная коробка, полный привод, усиленные тормоза и перенастроенная подвеска, а снаружи «эрку» можно узнать по спортивному обвесу.

Кроме того, «Тигуан» теперь может быть подзаряжаемым гибридом – прежде бензиново-электрическая версия модели не позволяла зарядить батареи от внешнего источника. Модификация, получившая название Volkswagen Tiguan eHybrid, оснащается силовой установкой мощностью 245 л.с. и может проехать до 50 км в чисто электрическом режиме.

У европейских дилеров обновленный Volkswagen Tiguan появится уже в конце лета, но до российского рынка автомобиль доберется позже. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в нашей стране составили 11296 автомобилей (-14%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV на российском рынке.

Между тем, в июне российские дилеры Volkswagen начал прием заказов на новую комплектацию кроссовера Tiguan Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования. Стоимость новинки начинается от 1 млн 739 тыс. рублей. Volkswagen Tiguan Go! предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным двигателем в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.