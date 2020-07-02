Шесть автодилеров включены в список системообразующих предприятий

Крупнейшие автохолдинги включены в список системообразующих предприятий, который опубликован на официальном сайте Минпромторга РФ. В настоящий момент перечень включает шесть компаний: «Рольф», «Авилон», «Сатурн-Р», «Агат», «ТрансТехСервис» и «Ключавто». Критерии отнесения к системообразующим для отрасли – выручка не менее 15 млрд рублей (без НДС) и налоги не менее 1,8 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс».

Системообразующие предприятия могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на январь 2020 года в России насчитывалось 3370 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом за прошлый год их количество уменьшилось на 80 (в январе 2019-го было 3450 дилеров).

Напомним, в апреле Минпромторг опубликовал список автозаводов, получивших статус системообразующих предприятий. Перечень включает Группу «АВТОВАЗ» (площадки в Тольятти и Ижевске), «Урал», ГАЗ, КАМАЗ, Sollers (УАЗ и совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке). Кроме того, в списке присутствуют заводы, выпускающие только иномарки: московский «Рено Россия», калужские Volkswagen и «ПСМА Рус» (совместный завод PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors), петербургские Hyundai, Nissan и Toyota, а также калининградский «Автотор», где налажен выпуск автомобилей BMW, KIA и Hyundai. Все они соответствуют определенным критериям: годовая выручка не менее 20 млрд рублей, а численность штата не менее 1000 человек.

Стоит отметить, что в список не попали как минимум два российских автозавода – предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье и Haval в Тульской области. В случае с последним это объясняется тем, что правительство до сих пор не заключило с ним специнвестконтракт. Он дает право на налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции.

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