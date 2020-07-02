GAC рассказал о планах продаж в России

Компания GAC Motor по итогам 2020 года планирует реализовать в России 1500 автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в компании «ГАК Мотор Рус» в рамках онлайн-презентации нового минивэна GN8, отметив, что локомотивом продаж GAC Motor в России должен стать новый кроссовер кроссовер GS5, который появится на рынке в третьем квартале этого года.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года со своим флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. Второй моделью марки в нашей стране стал полноразмерный минивэн премиум-класса GAC GN8, который недавно поступил в продажу по цене от 2 млн 699 тыс. рублей до 3 млн 099 тыс. рублей.

Ранее в «ГАК Мотор Рус» раскрыли подробности о кроссовере GS5 для российского рынка. Под капотом новинки будет устанавливаться 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 137 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет независимую подвеску, антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске. Кроме того, в оснащение GAC GS5 входят панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, электролюк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».