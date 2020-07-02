Изменения для водителей с 1 июля: 5 минус 1

С 1 июля 2020 года, согласно ГОСТу 33670-2015, в России введены новые нормы для импорта машин с правым рулем. АВТОСТАТ уже сообщал ранее, что, согласно постановлению Правительства РФ, под запрет к ввозу попали праворульные самосвалы, спецтехника, манипуляторы и седельные тягачи (категории М2 и М3), а владельцам легковых "праворулек" решено отдать на откуп самостоятельное оформление свидетельств о безопасности конструкции. Точнее - "о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности".

Мы также сообщали о том, что с 1 июля в госпрограммах (поддерживающих льготную программу покупки нового автомобиля) смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Подробнее об этом можно прочитать здесь: >>>. Кстати, на сегодня, 2 июля 2020 года, электронными паспортами в России обеспечено уже более 800 тысяч транспортных средств, и все крупнейшие автопроизводители уже перешли на систему оформления ЭПТС на большую часть выпускаемой ими продукции.

Еще одно новшество связано с тем, что в июле при прохождения водительского медосмотра Минздрав вводит в практику анализ на СDТ: в крови и моче будут искать белок, наличие которого показывает количество алкоголя, выпитого человеком за неделю. Подобная практика проверки на хронический алкоголизм распространена во всем мире. В России ее планировали ввести еще в ноябре 2019 года, но потом перенесли на лето.

С 1 июля утратил свой статус именной знак "Инвалид" на автомобиле. Теперь для получения информации о статусе используемого транспортного средства ГИБДД получит доступ к Федеральному реестру инвалидов.

А вот ожидаемое изменение по тюнингованным автомобилям, которое также собирались вводить в июле, пока решено отложить. Речь шла о запрете на регистрацию конструкционных изменений (перевод двигателя на газовое топливо, установка багажника, лебедки, фаркопа и пр.) дистанционно, с помощью фотографий. Для узаконивания такого тюнинга с 1 июля планировали открыть специальные лаборатории. Отложено. Пока - до 1 февраля 2021 года.

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