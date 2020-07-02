GAC представил в России новый минивэн GN8

Российские дилеры GAC начали продажи нового минивэна GN8, который стал второй моделью марки в нашей стране после флагманского кроссовера GAC GS8. Уже сейчас в компании наблюдают повышенный интерес к GN8, о чем свидетельствует большое количество предзаказов, сообщает пресс-служба «ГАК Мотор Рус». Новинка предлагается в трех комплектациях: Luxe (2 млн 699 тыс. руб.), Prestige (3 млн 099 тыс. руб.) и Premium (3 млн 499 тыс. руб.).

Полноразмерный минивэн премиум-класса GAC GN8 оснащен тремя рядами сидений и семью посадочными местами, а третий ряд сидений выполнен в виде трехместного дивана. На втором ряду установлены два отдельных кресла с функцией массажа, регулируемыми подставками для ног с электроприводом, а также регулируемым обогревом и вентиляцией с тремя режимами интенсивности.

В оснащение GAC GN8 также входят трехзонный климат-контроль, два панорамных люка в крыше, боковые сдвижные двери с электроприводом и развлекательная система для пассажиров заднего ряда. Кроме того, в GN8 предусмотрены сиденье с функцией памяти, система кругового обзора, матричные фары, поддержка Apple CarPlay, функция бесключевого доступа и др.

Набор систем безопасности включает антипробуксовочную систему (TCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения фронтального столкновения (FCW), систему активного торможения (AEB), систему предупреждения о сходе с полосы (LDW), панорамное изображение с камер с углом обзора 360 градусов и автоматический парктроник. В автомобиле предусмотрены функции безопасного вождения с использованием системы 9-го поколения ESP 9.1 от Bosch.

Под капотом GAC GN8 установлен 2,0-литровый двигатель мощностью в 190 л.с. с турбонаддувом, работающий в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Расход топлива на 100 км составляет всего 8,9 л. Автомобиль оснащен независимой системой подвески, системой адаптации к дорожному покрытию и амортизации на неровных дорогах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, а первой моделью бренда в нашей стране стал флагманский кроссовер GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. Помимо нового минивэна GN8, в третьем квартале 2020 года на российском рынке ожидается среднеразмерный кроссовер GS5.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».